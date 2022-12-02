Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К заключительной в 2022 году акции "День без турникетов" присоединятся 120 площадок. Мероприятия пройдут с 8 по 10 декабря, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Проект привлекает все новых партнеров – из 120 площадок, которые предлагается посетить на этот раз, 20 присоединилось впервые", – сообщила Сергунина.

Среди площадок, которые примут участие в акции, есть телекоммуникационная компания, лаборатория робототехники, архитектурное бюро, "Техноград" на ВДНХ, технопарки "Калибр" и "Зорге" и другие организации. Среди предприятий, которые проведут для гостей экскурсии, также числятся участники программы "Сделано в Москве".

В ходе посещения швейной фабрики гости смогут познакомиться с процессом производства одежды: от создания эскизов до упаковки товаров. Юным жителям Москвы могут быть интересны экскурсии по производству игрушек и лаборатории робототехники.

С начала года в мероприятиях в рамках "Дня без турникетов" приняли участие 43 тысячи человек. Завершающая декабрьская акция станет четвертой, сообщила Сергунина.

В период с 1 по 27 декабря москвичи также могут присоединиться к благотворительной акции "Исполни желание". Ее организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

Горожане могут приобрести подарок для ребенка и отправить его получателю в преддверии Нового года.



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