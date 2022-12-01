Участников программы "Сделано в Москве" представят на крупнейших российских маркетплейсах

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Продукцию участников программы поддержки локальных брендов "Сделано в Москве" представят на крупнейших российских маркетплейсах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сейчас программа "Сделано в Москве" насчитывает свыше 9 тысяч товаров более чем 600 брендов. Все они представлены на сайте проекта. Сотрудничество с крупнейшими российскими маркетплейсами позволит столичным производителям повысить свою узнаваемость и увеличить продажи", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Отмечается, что первые 100 брендов уже размещены на площадках Ozon и Wildberries. Товары столичных производителей размещены в специальной категории "Сделано в Москве" в каталогах маркетплейсов. Также на этих площадках товары будут отдельно продвигаться с помощью баннеров и других инструментов.

"‎Это дает доступ к самой широкой аудитории: в нашем случае продажи на онлайн-площадках составляют до 70% всего оборота, поэтому продвижение на них очень актуально", – приводятся в материале слова участницы программы Юлии Бикеевой.

В пресс-службе уточнили, что заявку на участие в программе "Сделано в Москве" можно подать на сайте. Компании, участвующие в проекте, получают масштабную поддержку от города.

Ранее Сергунина рассказала, что Москва выделит субсидии экспортерам товаров и услуг на рынки дружественных государств. У компаний будет возможность получить несколько субсидий по разным направлениям или грант. Поддержка может быть оказана столичным компаниям и ИП, которые были зарегистрированы не менее 6 месяцев назад. При этом у них не должно быть налоговых задолженностей на сумму свыше 100 тысяч рублей на первое число месяца подачи заявки. Помимо этого, необходимо иметь производство в РФ.

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