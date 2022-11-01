Москва выделит субсидии экспортерам товаров и услуг на рынки дружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выделит субсидии экспортерам товаров и услуг на рынки дружественных государств, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Город продолжит помогать московским предпринимателям в укреплении позиций на внешних рынках. Новые меры поддержки ориентированы на компании, работающие с дружественными России странами", – отметила она.

У компаний будет возможность получить несколько субсидий по разным направлениям или грант. Поддержка может быть оказана столичным компаниям и ИП, которые были зарегистрированы не менее 6 месяцев назад. При этом у них не должно быть налоговых задолженностей на сумму свыше 100 тысяч рублей на первое число месяца подачи заявки. Помимо этого, необходимо иметь производство в РФ.

Субсидии могут быть предоставлены по пяти направлениям и будут равны максимум 6,5 миллиона рублей. Грант же является своего рода кешбэком, размер которого равен 10% от суммы экспортного контракта. Максимальная выплата в данном случае составляет 10 миллионов рублей, но она не должна превышать 50% от налогов, уплаченных в городской бюджет.

Для получения гранта или субсидий следует подать заявку на сайте Московского экспортного центра до 24 ноября включительно. Отмечается, что суммы экспортных контрактов, по которым можно попросить о получении гранта, должны начинаться от 6 миллионов рублей.

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