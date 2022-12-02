Иммерсивное шоу "Щелкунчик" покажут в Центральном детском магазине на Лубянке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 3 декабря, в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке состоится премьера новогоднего иммерсивного шоу по мотивам сказки "Щелкунчик". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что участие в шоу примут артисты Детского музыкального театра юного актера.

"Историю Мари и отважного Щелкунчика покажут 20 юных актеров. Представление будет проходить в главном атриуме у 12-метровой елки", – говорится в материале.

Шоу можно увидеть 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 декабря. Начало в 17:05, 17:40 и 18:30.

"Посещение новогоднего ЦДМ на Лубянке для многих стало доброй семейной традицией. Гости погружаются в праздничную атмосферу, любуются роскошной красавицей-елкой, новогодними украшениями, снежным шоу", – отметили в пресс-службе ЦДМ на Лубянке, добавив, что в этом году подготовили свыше 100 мероприятий.

Так, с 3 декабря по 7 января гости ЦДМ увидят снежное шоу, парады сказочных героев, выставку шоколадных фигур. Кроме того, для всех желающих подготовили творческие мастер-классы, игровые квесты и тематические фотозоны.

Отмечается, что участие во всех новогодних программах бесплатное, вход на все мероприятия свободный.

В преддверии Нового года москвичи смогут принять участие в благотворительной акции "Исполни желание". Она проходит с 1 по 27 декабря для детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

Горожане смогут исполнить мечту ребенка, отправив ему подарок. За время проведения акции подарки, в том числе от артистов, бизнесменов, телеведущих и спортсменов, к Новому году получили более тысячи детей.



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