Маркетологи назвали средний чек на новогоднем банкете в России

Впереди россиян ожидают новогодние праздники и корпоративы. В связи с этим маркетологи подсчитали средний чек на новогоднем банкете по стране.

Сумма составила 900 рублей на человека – столько заплатят работодатели, решившее устроить скромный праздник своим сотрудникам. Эксперты также отметили, что компании не планируют отказываться от статьи расходов на новогодний банкет.

Также в России в этом году на 97% вырос спрос на услуги кейтеринга на новогодние корпоративы по сравнению с показателями 2021 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.