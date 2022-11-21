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Общество

Маркетологи назвали средний чек на новогоднем банкете в России

Маркетологи назвали средний чек на новогоднем банкете в России

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Впереди россиян ожидают новогодние праздники и корпоративы. В связи с этим маркетологи подсчитали средний чек на новогоднем банкете по стране.

Сумма составила 900 рублей на человека – столько заплатят работодатели, решившее устроить скромный праздник своим сотрудникам. Эксперты также отметили, что компании не планируют отказываться от статьи расходов на новогодний банкет.

Также в России в этом году на 97% вырос спрос на услуги кейтеринга на новогодние корпоративы по сравнению с показателями 2021 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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