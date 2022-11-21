Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики спрогнозировали в понедельник, 21 ноября, облачную погоду, гололедицу и температуру воздуха до -5 градусов. Информацией об этом поделился Гидрометцентр России.

По словам специалистов, в дневное время в столице ожидается от -5 до -3 градусов. Ближе к вечеру и ночи на вторник, 22 ноября, температура воздуха составит -5 градусов.

В Подмосковье в этот день температурный предел будет колебаться от -6 до -1 градуса. Ночью же термометр может показать значение до 7 градусов морозов.

Ветер в понедельник будет восточный, порывы могут достигать до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ледяные дожди пройдут в столичном регионе во вторник, 22 ноября.

По области в зависимости от района осадки приведут к образованию льда толщиной от 2 до 10 миллиметров. Самая неблагоприятная обстановка ожидается на западе региона.

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