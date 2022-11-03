Один из турецких банков ужесточил условия для открытия счетов россиянами

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Турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов россиянами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, помогающих открывать карты в турецких банках.

Так, банк повысил минимальную сумму депозита почти в 10 раз. Кроме того, он установил минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне 10 тысяч долларов и разрешил его проводить лишь при подтверждении необходимости операции. С 2 ноября россиянам придется внести депозит в размере как минимум 5 тысяч долларов, который будет заморожен на 30 дней.

Менеджеры банка также просят подписать документ, в котором он обязуется не использовать счет в Denizbank для совершения транзакций за границу для перевода, других заграничных транзакций, торговли криптовалютами.

"Исходящие переводы можно будет совершать только при сумме от 10 тысяч долларов и только при необходимости, для чего нужно показывать подтверждающие документы сотрудникам Denizbank в отделении. Например, чек об оплате услуг отеля за границей", – сказал один из посредников.

Ранее сообщалось, что два российских банка рассматривают возможность установить свои POS-терминалы в дружественных странах для приема карт платежной системы "Мир". Одна из кредитных организаций планирует приступить к работе в Турции и ОАЭ, а другая только в Турции.



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