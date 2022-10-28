Российские банки начнут установку терминалов для карт "Мир" за рубежом – СМИ

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Два крупных российских банка рассматривают возможность установить свои POS-терминалы в дружественных странах для приема карт платежной системы "Мир". Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По информации собеседников издания, одна из кредитных организаций планирует приступить к работе в Турции и ОАЭ, а другая только в Турции. Они также добавили, что платежные терминалы в первую очередь начнут устанавливать в отелях и крупных магазинах.

"Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий", – сказал один из источников.

Ранее Национальная система платежных карт сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2022 года российские банки выдали клиентам свыше 150 миллионов карт "Мир".

Как пояснил начальник аналитического управления "БКФ" Максим Осадчий, повышенный спрос связан с тем, что платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание на территории России. Кроме того, воспользоваться картами "Мир" можно в ряде стран – партнеров РФ.



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