Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта – Пушилин

Фото: Минобороны РФ

Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что это не такие, "как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов", однако российские войска постепенно освобождают территории.

Врио главы ДНР добавил, что сложная ситуация наблюдается в Артемовске. Противник бросает туда дополнительные силы.

"Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед", – сказал Пушилин.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ликвидировали почти 1 400 военнослужащих ВСУ в ходе боев за Павловку в ДНР.

По его словам, в числе потерь украинской стороны также значатся два самолета Су-25, один вертолет Ми-8, семь БМП, 30 бронемашин, более 25 автомобилей и 12 танков.

Об освобождении Павловки стало известно 14 ноября. Отмечалось, что это открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

Так, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие данного населенного пункта позволит ВС РФ продвинуться в сторону Угледара и отодвинуть ВСУ от Донецка.

Российские войска освободили село Павловка в ДНР – МО РФ

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