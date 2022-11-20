14:55Происшествия
В Польше завершились следственные мероприятия на месте падения ракеты
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Правоохранители закончили следственные мероприятия на территории падения ракет в населенном пункте Пшеводув в Польше. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на польское радио.
На территории ЧП уже нет военных, представителей спецслужб, следователей и экспертов. Кроме того, на въезде в населенный пункт также нет полицейских патрулей.
15 ноября в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упал снаряд. Из-за этого погибли два человека.
Сначала Варшава обвинила в происшествии Россию, однако позже польский президент Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета была выпущена украинской системой ПВО.
Российская сторона инцидент назвала преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.
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