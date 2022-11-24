Площадь трамвайного депо в Строгине увеличат почти до 28 тыс квадратных метров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Краснопресненское трамвайное депо в столичном районе Строгино планируется реконструировать и увеличить почти до 28 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"После проведения работ по реконструкции общая площадь трамвайного депо в районе Строгино составит около 27 650 квадратных метров, высота – 25 метров", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

Он отметил, что реконструкция депо позволит улучшить условия работы для сотрудников, а также повысить качество обслуживания трамваев.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова напомнила, что сейчас площадь депо составляет около 22 140 квадратных метров. Сам комплекс расположен на территории площадью 9,2 гектара.

Ранее Бочкарев рассказал, что площадь трамвайного депо имени Баумана на Сельскохозяйственной улице в ходе реконструкции увеличится в два раза. По его словам, после проведения работ суммарная поэтажная площадь трамвайного депо составит 34 100 квадратных метров, его высота – до 60 метров.

О том, что депо имени Баумана реконструируют, стало известно еще летом прошлого года. Тогда же Москомархитектура утвердила проект работ.

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