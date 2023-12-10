В АТОР назвали стоимость новогоднего тура в Санкт-Петербург

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Стоимость новогоднего трехдневного тура на двоих в Санкт-Петербург с размещением в трехзвездочном отеле начинается от 15 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Цена тура была представлена без учета транспортных расходов. По данным на начало декабря, продажи туров в Санкт-Петербург уже на 22% превышают прошлогодние показатели.

Наибольшей популярностью среди бронирующих пользуется размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях. В большинстве из таких отелей мест практически не осталось, сообщают туроператоры.

Новыми трендами отдыха в новогоднюю ночь стали банкеты в гостиницах и автобусные экскурсии по городу.

Ранее стало известно, что поездки на новогодние каникулы планируют только 30% россиян. Порядка 70% респондентов намерены остаться дома. Организовать себе полноценный туристический отдых планируют 15,5% опрошенных.



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