В Росавиации призвали перевозчиков не летать в Египет на 27 самолетах – СМИ

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Росавиация на прошлой неделе направила письма в авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" с просьбой не выполнять полеты в Египет на 27 самолетах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст писем.

В частности, "Аэрофлоту" посоветовали с 12 января не летать в Египет на десяти Airbus A320, девяти Boeing 777-300ER, четырех Airbus A321 и одном Airbus A350, а "Россию" – на трех Boeing 737-800.

По информации источника газеты в авиавластях, Росавиация издала соответствующие рекомендации после получения информации о возможности ареста этих самолетов в египетских аэропортах.

В авиакомпании "Россия" подтвердили, что вышеуказанные самолеты на сегодняшний день не осуществляют полеты в Египет. В компании отметили, что данное решение не влияет на выполнение производственной программы перевозчика.

Все 27 самолетов принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Они входят в число 37 бортов, которые сейчас пытаются незаконно изъять у ГТЛК в Высоком суде Ирландии. Другие самолеты используют авиакомпании, которые на данный момент не летают в Египет, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ утвердил программу, по которой предусматривается наращивание производства самолетов, двигателей и приборов для авиапромышленности. Для осуществления этой программы председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил использование средств из Фонда национального благосостояния.

До этого Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов гражданских судов РФ. Запрет связан с событиями в Йемене и возникшими рисками для безопасности полетов.



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