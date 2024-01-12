Росавиация запретила российским авиакомпаниям летать над Йеменом

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Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов гражданских судов РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что запрет связан с событиями в Йемене и возникшими рисками для безопасности полетов. Воздушное пространство запрещено использовать в том числе и для транзитных рейсов.

В сообщении уточнили, что запрет действует до особого указания.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары США по Йемену "очередным примером извращения англосаксами" резолюций Совета безопасности ООН.