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Слабая магнитная буря началась на Земле в ночь на понедельник, 7 октября. Она завершится во второй половине дня, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

При этом ее максимальная интенсивность на протяжении всего этого времени будет колебаться между слабой и средней. По словам специалиста, это та самая магнитная буря, начала которой все прогностические центры ожидали еще поздним вечером в четверг, 3 октября.

"В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, все же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1. По уточненным прогнозам, магнитная буря с перерывами завершится во второй половине сегодняшнего дня, после 15 часов", – уточнил он.

При этом длительные магнитные бури могут привести к плохому настроению и приступам мигрени, рассказал ранее врач Андрей Тяжельников. По его словам, в этот период в организме человека могут происходить разнообразные физиологические реакции на метеоусловия. Так, кровь может стать более вязкой, а уровень холестерина повыситься.