GRL: ученые NASA зафиксировали рекордное восстановление озонового слоя над Арктикой

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Содержание озона над Арктикой к марту 2024 года восстановилось до показателей 1970-х. Об этом специалисты NASA заявили в своем исследовании, о результатах которого пишет Geophysical Research Letters (GRL).

По словам ученых, концентрация озона в стратосфере над Северным полюсом вернулась к состоянию 50-летней давности. Так, среднее значение стратосферного газа достигло пикового уровня в 477 единиц Добсона (DU), а толщина озонового щита превысила рекорд 1979 года.

Как пояснили специалисты NASA, на это повлияло изменение климата. За счет усиления вихревых потоков в зимний период полярная ячейка замедлилась, и озон стал перетекать из средних широт к Арктике. По прогнозам ученых, дальнейшее увеличение выбросов углекислого газа только повысит приток озона к Северному полюсу.

Ранее ученые рассказали о плановом восстановлении озонового слоя Земли. По словам экспертов, в течение последних лет сократился выброс хлорфторуглерода, который является озоноразрушающим химическим веществом. Ученые отмечают, что в основном это вещество выбрасывалось на заводах в северо-восточном Китае.