Москвичей предупредили о минусовых температурах в ночь на 26 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минусовые температуры прогнозируются в Москве в ночь на 26 октября. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба городского хозяйства столицы.

В связи с этим водителей попросили быть аккуратнее, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Синоптики ранее призвали столичных автолюбителей начать менять летнюю резину уже в эти выходные, 26 и 27 октября. Это связано с осадками и похолоданием ниже критической для летних шин отметки. Кроме того, за городом температура будет еще ниже, что особенно важно для последующих праздников, когда многие поедут на дачи.

Синоптик Александр Шувалов уже предупредил, что 30 октября пришедший со Скандинавии циклон накроет снегом Санкт-Петербург, 31 октября снег выпадет в Москве, а 1 ноября накроет и Ростов-на-Дону.

