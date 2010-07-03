Путин назначил врио главы Ингушетии

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ", – сказал Песков.

Ранее российский лидер провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы республики Ингушетия. Президент принял его отставку и выразил благодарность за многолетнюю работу в этой должности. Евкуров, в свою очередь, заявил, что старался справиться со своей задачей, как мог.

Путин подчеркнул, что несмотря на то, что в Ингушетии остается много проблем, в последнее время она обходит среднероссийские показатели в сфере строительства и промышленного производства.

"Оздоровление финансов имеет место быть. Это очевидный факт. С профицитом вы верстали бюджет в последнее время. Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы", – сказал президент Евкурову.

24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии.

