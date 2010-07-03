Кадыров отреагировал на отставку Евкурова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку является признаком, того, что он силен духовно. Так он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления Юнус-Бека Евкурова решены сложнейшие задачи. <...> Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. <...> Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России", – заявил Кадыров.

Также он подчеркнул, что Евкуров возглавлял республику Ингушетия в самое трудное для нее время.

24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии. Он объяснил свою отставку тем, что сегодня наблюдается разобщенность республиканских властей и общественности. Причем он отметил, что власть, которую он представляет, а также общественные, религиозные и прочие организации ответственны "за это, что мы сегодня разобщены".

В конце 2018 года Конституционный суд России признал соответствующим Основному закону соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. В сентябре соглашение подписали Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. Между регионами был проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии.

