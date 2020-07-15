Племянница Трампа призвала своего дядю к отставке

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Племянница президента США Мэри Трамп назвала своего дядю социопатом и призвала к отставке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Она вспомнила, как через несколько месяцев после инаугурации навестила дядю в Овальном кабинете, тогда он показался ей уставшим.

Когда журналист спросил, что бы она сказала Трампу сегодня, она ответила: "Уходи в отставку. Дяде суждено было стать человеком, совершенно неспособным руководить этой страной, и опасно позволять ему это делать. Он глубоко извращен укоренившимися проблемами семьи".

Мэри Трамп впервые согласилась дать интервью после выхода книги "Слишком много и никогда не хватает", которая стала лидером по предзаказам через интернет. В книге она делится воспоминаниями, мнением о Дональде Трампе других членов семьи, а также публикует некие финансовые отчеты.

Недавно президент США признал ответственность за кибератаку против России. Он заявил, что лично одобрил проведение кибератаки против российского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.