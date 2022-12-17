15:33Общество
Военком Подмосковья опроверг увеличение срока службы в армии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России пока не планируется увеличивать продолжительность срочной военной службы до двух лет. Об этом заявил военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов.
Ранее в субботу в эфире телеканала "Дмитров ТВ" военком подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин, сославшись на информацию от Астахова сообщил о постепенном увеличении срока службы по призыву в РФ сначала до полутора, а затем до двух лет.
"В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, <...> не предлагается", – приводит комментарий Астахова пресс-служба Минобороны РФ.
Астахов напомнил, что действующим российским законодательством срок службы по призыву установлен продолжительностью в 12 месяцев.
В конце октября первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил вернуться к практике двухлетней службы в армии.
Идею поддержал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению увеличение продолжительности срочной службы позволит повысить качественно подготовки военнослужащих.
В Госдуме выступили за увеличение срока службы в армии до двух лет
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