В комитете ГД по обороне нет инициатив по увеличению срока срочной службы – депутат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В комитет Госдумы по обороне не поступало законопроектов по увеличению срока службы в армии по призыву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя данного комитета Андрея Картаполова.

"В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете по обороне нет", – сказал депутат.

Он также подчеркнул, что данный вопрос нуждается в предварительной проработке со стороны российских силовых ведомств. Перед принятием соответствующего решения необходимо взвесить все "за" и "против", считает парламентарий.

В конце октября зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выступил с предложением вернуться к практике двухлетней службы в армии. По его мнению, это позволит готовить профессиональных военнослужащих и увеличит численность ВС России.

В четверг, 4 ноября, идею поддержал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он отметил, что нынешний формат несения срочной службы не позволяет обеспечить качественную военную подготовку граждан. Он подчеркнул, что двухгодичную службу в армии необходимо внедрить в кратчайшие сроки.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что повышение срока срочной службы пока не обсуждается в Кремле. Решение по этому вопросу зависит от позиции и рекомендаций Минобороны РФ, сказал он.



В Госдуме выступили за увеличение срока службы в армии до двух лет

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