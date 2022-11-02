Срочников могут посылать в соседние с зоной СВО регионы РФ – депутат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиян, проходящих срочную военную службу, могут отправлять в приграничные с Украиной российские регионы, однако об их участии в спецоперации речи не идет. Об этом в беседе с газетой "Ведомости" заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. <...> На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут", – подчеркнул депутат.

По его словам, после прохождения службы срочники могут принять участие в боевых действиях, но только если сами проявят такое желание и подпишут контракт.

Между тем адвокат Александр Передрук отметил, что российское законодательство допускает участие призывников в вооруженных конфликтах, однако только после четырех месяцев службы и подготовки по военно-учетным специальностям. В то же время он заметил, что слова президента и главы Минобороны о том, что срочников отправлять в зону СВО не будут, можно расценивать как соответствующие приказы.

1 ноября в России начался осенний призыв на службу в армии. Он продлится до 31 декабря. Этой осенью планируется призвать порядка 120 тысяч человек, что примерно на семь тысяч меньше, чем годом ранее.

Как заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призывники, которые поступят на военную службу, в зону спецоперации направляться не будут. Также их не планируется привлекать к участию в боевых действиях после прохождения ими службы.



Призывников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы – СМИ

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