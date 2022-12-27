Шойгу провел итоговое селекторное совещание с командованием ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание с командованием Вооруженных сил РФ в Национальном центре управления обороной в Москве. Об этом сообщает министерство.

"Глава военного ведомства заслушал доклады руководящего состава вооруженных сил об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки", – говорится в сообщении.

Ранее Шойгу в День спасателя принял участие в церемонии открытия памятника погибшему в 2021 году министру МЧС и Герою России Евгению Зиничеву. Также Шойгу и действующий глава МЧС Александр Куренков почтили память и возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС.

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