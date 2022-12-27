Шойгу принял участие в открытии памятника погибшему руководителю МЧС Зиничеву

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в День спасателя принял участие в церемонии открытия памятника погибшему в 2021 году министру МЧС и Герою России Евгению Зиничеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также Шойгу и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков почтили память и возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС.

В ведомстве отметили, что над памятником Зиничеву работал скульптор Михаил Баскаков. Скульптура установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенном напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.

"Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева на посту министра МЧС, показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов", – подчеркнули в Минобороны.

Также Баскакову удалось отобразить "некабинетный" стиль руководства и стремление Зиничева досконально разбираться во всех вопросах порученного ему направления работы.

Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Президент РФ присвоил ему звание Героя России посмертно. Новой главой МЧС был назначен генерал-майор Александр Куренков.

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