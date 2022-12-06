Шойгу рассказал о задачах ВС РФ в новом учебном году

Фото: Минобороны РФ

Основной задачей Вооруженных сил РФ в новом учебном году станет повышение уровня профессионализма военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

"1 декабря в вооруженных силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции", – сказал он в ходе селекторного совещания в министерстве.

По словам министра, обучение позволит обеспечить способность армии решать все поставленные задачи.

Ранее Шойгу заявил, что Россия расценивает удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции как ядерный терроризм. По его словам, Украина выпустила 33 крупнокалиберных снаряда по станции за последние две недели.

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