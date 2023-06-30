В ГД внесли проект об увеличении компенсации семьям погибших военных

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Группа депутатов Госдумы от партии ЛДПР внесла на рассмотрение палаты законопроект, который подразумевает увеличение выплат семьям погибших военных и добровольцев. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, изменения планируется внести в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". В данный момент каждый член семьи погибшего на службе или в результате получения травмы военнослужащего или добровольца получает ежемесячную денежную компенсацию. При расчете выплат в том числе учитывается и сам погибший.

В пояснительной записке указано, что учет погибшего уменьшает сумму выплаты его близким, в связи с чем было выдвинуто предложение об изменении порядка расчета.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что его реализация потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета, при этом конкретные суммы группа депутатов не обозначила.

Ранее Госдума поддержала поправку, которая позволит участникам специальной военной операции получить льготы при поступлении в вузы.

Отмечалось, что право на обучение за счет бюджета получат граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий, проходивших за рубежом.



Участники СВО будут поступать в вузы по отдельным квотам