Путин поздравил ЦИК России с 30-летним юбилеем

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Владимир Путин поздравил Центральную избирательную комиссию России с 30-летним юбилеем. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей и, конечно же, всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе. Благодарю вас прежде всего за четкую, выверенную организацию избирательных процессов", – заявил он.

Путин отметил, что ЦИК является независимой структурой, над которой стоит только закон, и подчеркнул, что от профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие к их результатам со стороны избирателей.

Президент России подчеркнул, что российская избирательная система прошла большой путь за последние 30 лет, и отметил внедрение цифровых решений, которые делают участие в выборах удобным и доступным. По его словам, сейчас созданы все условия, чтобы каждый гражданин РФ мог свободно выражать свою волю на выборах и делать это так, как ему удобно.

Глава государства также отметил просветительскую работу ЦИК по разъяснению значимости выборов и участия граждан в них. Отдельно от поблагодарил ЦИК за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

По словам Путина, в этом году отмечается, по сути, 30-летие всей избирательной системы России. Он назвал ее одной из лучших в мире и подчеркнул, что она базируется на прозрачных и понятных избирательных процедурах и четком соблюдении норм избирательного законодательства.

Президент заявил, что именно народ России является источником власти в нашей стране и определяет путь ее развития. Он подчеркнул, что в реализации права граждан избирать и быть избранным – огромная заслуга Центральной избирательной комиссии.

"Еще раз поздравляю вас, уважаемые коллеги, с юбилейной датой. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго", – резюмировал Путин.

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