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26 марта, 14:46

Общество

Путин попросил ГП и МВД продумать систему профилактических антикриминальных мер

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с коллегами из МВД продумать систему профилактических антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере. Об этом президент РФ заявил на заседании коллегии ГП.

По его словам, в 2023 году по некоторым видам преступлений был незначительный рост. В связи с этим он попросил ведомства проанализировать данные и продумать систему дополнительных, превентивных и других антикриминальных мер.

Кроме того, указал Путин, миллионы россиян беспокоятся из-за ситуации в миграционной сфере.

"Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", – подчеркнул глава государства.

Ранее московская прокуратура составила среднестатистический портрет преступника. По информации ведомства, чаще всего в Москве закон нарушают приезжие из других российских регионов, у которых нет стабильного заработка.

В Москве выявили 57 нелегально работающих иностранцев

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