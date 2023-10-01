В России ущерб от преступлений за 8 месяцев составил свыше 351 млрд рублей

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Ущерб от преступлений за прошедшие 8 месяцев в России составил более 351,4 миллиарда рублей. Это на 38,2% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД РФ за январь–август 2023 года.

При этом существенная часть ущерба приходится на преступления, которые были зарегистрированы в городах и поселках городского типа.

Более 203 миллиардов рублей материального ущерба пришлось на преступления экономической направленности, уточняется в материалах ведомства. Вместе с тем всего за указанный период было зарегистрировано на 2,1% меньше преступлений, чем за аналогичный период времени прошлого года.

В МВД уточнили, что почти 93% всех зафиксированных преступлений выявляется органами внутренних дел, а 6,4% из них – на стадии приготовления. Рост преступлений отмечается в 35 субъектах РФ, снижение – в 50 регионах.

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