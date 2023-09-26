С 1 октября банки начнут передавать ЦБ полные данные о мошенниках

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Новые правила Центробанка, которые вступят в силу с 1 октября, позволят оперативно выявлять телефонных мошенников и предупреждать их дальнейшие правонарушения. Об этом пишет агентство "Прайм", ссылаясь на резидента экспертного клуба ЦСР Глеба Белавина.

Так, с октября ЦБ будет получать от банков полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Ранее они могли назвать только конечного получателя похищенных средств – по новым же правилам банки смогут раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 уникальным признакам.

К примеру, как сомнительные будут оценивать случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках, а также оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода пароля. Помимо этого, банки будут обращать внимание на нетипичные для клиента операции с нового устройства.

По словам Белавина, это очень правильное действие, хоть и немного запоздалое. По его словам, когда речь идет о людях, готовых на преступление ради выгоды и обмана рядовых граждан, то нужны конкретные механизмы, которые позволят предупредить вред.

Российская сфера IT-решений для банковской сферы находится на уровне признанных мировых лидеров. В связи с этим будет несложно дополнить уже имеющуюся базу новыми стандартами безопасности.

Белавин добавил, что результаты нововведений получится оценить спустя какое-то время, когда уже будет наработанная статистика. Однако уже сейчас необходимо думать о следующем этапе, предвосхищая действия мошенников, в том числе за счет искусственного интеллекта, отметил он.

Ранее юрист Александр Хаминский отметил, что не стоит разрешать приложениям списывать деньги с банковских карт без кодов подтверждения. Меньше всего доверия заслуживают сервисы по аренде зарядных устройств, уточнил специалист.

До этого эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, как мошенники заставляют россиян совершать теракты. Злоумышленники начинают разговор со стандартных схем: рассказывают о подозрительных переводах со счетов или пытаются взять на их имя кредит.

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