Эксперт рассказал, как мошенники заставляют россиян совершать теракты

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Мошенники начинают разговор со стандартных схем: рассказывают о подозрительных переводах со счетов или пытаются взять на их имя кредит. Об этом рассказали РИА Новости сотрудники МВД России и эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

По информации МВД, когда аферисты чувствуют, что жертва на крючке, то сперва вынуждают перевести все средства на "безопасный" счет или оформить кредит, а потом призывают россиян совершать реальные преступления.

"Сообщают, что украденные деньги можно вернуть, либо предлагают отомстить "похитителям" и оказать помощь в их поимке. Если это не срабатывает, просто угрожают неприятностями или даже убийством родных", – отметили в ведомстве.

Игорь Бедеров заявил, что для вербовки используют четыре направления: деньги, идеология, эгоизм и угрозы. По его словам, мошенники в соцсетях начинают искать тех, кто "сочувствует Украине", а потом налаживают с ними контакт для сотрудничества. Затем они начинают давать им задания, например, совершить поджог.

В МВД отметили, что многие жертвы относятся к пожилой категории людей, которых "рассматривают как расходный материал для создания информационных поводов". Но, как утверждает Бедеров, к диверсии проще подтолкнуть молодых людей от 13 до 23 лет.

"В это время сильно развит юношеский максимализм, поэтому подростки и молодые люди гораздо проще поддаются психологической обработке", – заявил эксперт.

Схему работы мошенников выявили в апреле прошлого года, когда сотрудники Росгвардии нашли в Бердянске заброшенный офис call-центра, где была документация мошенников по обману россиян.

Все начиналось с "холодных" звонков по купленной на черном рынке базе, а после аферисты привлекали тех, кто должен был подтолкнуть граждан к конкретным действиям: к переводу денег, к терроризму или к поджогам. Они представлялись управляющими банка или офицерами МВД.

Для обмана россиян составили более 150 сценариев разговора, которые были составлены под психологию каждого: мошенник должен был давить на жертву, загружая информацией и не позволяя опомниться.

В связи с этим самым эффективным методом борьбы, по информации МВД, становится профилактика.

"Важно донести до пожилых родителей: если звонят "из банка" или "ФСБ", лучше сразу положить трубку и не вступать ни в какие диалоги. Хорошие психологи на другом конце провода найдут любую возможность зацепить человека", – сообщили в ведомстве.

Стоит также напомнить, что по закону любая атака на военные и стратегически важные объекты расценивается как диверсия или теракт, за которое может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве пожилая женщина отдала 250 тысяч рублей мошенникам. По информации прокуратуры, 77-летней пенсионерке позвонил лжеврач и заявил, что у нее неизлечимая болезнь. После этого он сказал, что шанс выжить есть, однако нужно заплатить за лечение около 910 тысяч рублей.

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