СФ одобрил запрет на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совет Федерации РФ в ходе заседания одобрил закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Согласно закону, прежде чем зачислить ребенка в школу, нужно будет проверить законность его нахождения на территории России. Лица, находящиеся в стране незаконно, не могут быть приняты в школу.

Кроме того, ребенок должен будет пройти тестирование на уровень владения русским языком. Дети, которые не подтвердят достаточный уровень владения русским языком, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.

Порядок проведения тестирования иностранных граждан на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, будет определять министерство просвещения РФ.

В начале декабря ГД приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Уточнялось, что проверка на знание языка станет для всех мигрантов обязательной.

В свою очередь, Владимир Путин поддержал закон и при этом призвал повышать производительность труда и применять технологии, не требующие большого количества неквалифицированного труда. По его словам, это поможет сократить число мигрантов в стране.