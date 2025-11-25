Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 11:34

Происшествия

Директора "Локалкитчен" будут судить в Москве по делу о массовом отравлении лобио

Фото: depositphotos/YGphoto

В Москве будут судить директора "Локалкитчен" Антона Лозина по делу о массовом отравлении лобио. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо Лозина, оно утверждено в отношении Владимира Шина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по статьям "Производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц" и "Незаконная постановка на учет иностранных граждан".

По данным следствия, Шин, руководитель ООО "Савон-К", в мае – июне 2024 года приобрел продовольственную фасоль. По его поручению разнорабочий Норматов, который не обладал специальными знаниями в области пищевой промышленности, нарушив санитарно-эпидемиологические нормы, правила обработки и условия стерилизации, сварил ее и поместил в вакуумную упаковку. Это привело к формированию в ней ботулотоксина.

После этого товар приобрел Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Машковой, желая снизить финансовые издержки, он не обеспечил фасоли надлежащую проверку качества. Ее использовали, чтобы готовить салат лобио, который в дальнейшем продавали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат". Из-за этого произошло массовое отравление.

Помимо этого, Шин в 2024 году подал в органы полиции фальсифицированные заявления и незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное помещение для пребывания.

Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда более чем на 70 миллионов рублей. Отмечается, что "Локалкитчен" добровольно компенсировал часть.

В 2024 году в столичные и региональные больницы массово обращались люди с признаками отравления и подозрением на ботулизм – инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Оно передается через употребление продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.

Всего от него пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

Читайте также


судыпроисшествиягород

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика