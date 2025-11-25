Директора "Локалкитчен" будут судить в Москве по делу о массовом отравлении лобио

Фото: depositphotos/YGphoto

В Москве будут судить директора "Локалкитчен" Антона Лозина по делу о массовом отравлении лобио. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо Лозина, оно утверждено в отношении Владимира Шина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по статьям "Производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц" и "Незаконная постановка на учет иностранных граждан".

По данным следствия, Шин, руководитель ООО "Савон-К", в мае – июне 2024 года приобрел продовольственную фасоль. По его поручению разнорабочий Норматов, который не обладал специальными знаниями в области пищевой промышленности, нарушив санитарно-эпидемиологические нормы, правила обработки и условия стерилизации, сварил ее и поместил в вакуумную упаковку. Это привело к формированию в ней ботулотоксина.

После этого товар приобрел Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Машковой, желая снизить финансовые издержки, он не обеспечил фасоли надлежащую проверку качества. Ее использовали, чтобы готовить салат лобио, который в дальнейшем продавали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат". Из-за этого произошло массовое отравление.

Помимо этого, Шин в 2024 году подал в органы полиции фальсифицированные заявления и незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное помещение для пребывания.

Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда более чем на 70 миллионов рублей. Отмечается, что "Локалкитчен" добровольно компенсировал часть.

В 2024 году в столичные и региональные больницы массово обращались люди с признаками отравления и подозрением на ботулизм – инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Оно передается через употребление продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.

Всего от него пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

