Европол начал операцию по выявлению активов, подпадающих под антироссийские санкции

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Европейской полицейское агентство объявило о начале операции "Оскар", целью которой является выявление активов, которые подпадают под антироссийские санкции.

В заявлении на официальном сайте Европола указывается, что данная операция продлится не менее года.

"В рамках операции "Оскар" <...> Европол будет способствовать обмену с партнерами информацией и разведывательными данными, а также оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, направленных против <...> обхода экономических санкций ЕС", – говорится в сообщении.

Также указано, что в рамках операции агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex усилит проверку физических лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций.

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении РФ. Он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.