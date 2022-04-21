Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге и Пскове

Фото: Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге

Россия закрывает консульства Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове, заявили в МИД РФ.

Всех сотрудников закрываемых в стране консульств объявили персонами нон грата.

В министерстве объяснили такое решение принципом взаимности, а также оказанием властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательством с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

Ранее стало известно, что Москва в качестве ответной меры объявила персонами нон грата нескольких сотрудников посольства Бельгии. Они должны выехать из России до 3 мая.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

