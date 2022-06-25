Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом не пришлось их искать. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Володин напомнил, что одна из задач спецоперации – это восстановление прав и свобод граждан, желающих говорить на родном языке и изучать его.

"Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей. А жителям

Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", – заключил он.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей.

Исполком николаевского горсовета решил, что с 1 сентября в школах Николаева введут запрет на использование русского языка.

Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

