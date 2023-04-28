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Новости

28 апреля, 18:30

Город

Жителей столицы пригласили посетить маркеты Московской недели моды

Жителей столицы пригласили посетить маркеты Московской недели моды

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Маркеты Московской недели моды открылись в крупнейших торговых центрах столицы и на ярмарке на Тверском бульваре. Там можно купить одежду российских брендов.

В этом году стало почти в два раза больше участников, чем в 2022 году. Около 700 дизайнеров представили свои коллекции.

Помимо торговли, на площадках недели моды будут проходить встречи с дизайнерами. Гости смогут узнать много нового о трендах этого года в одежде и макияже, о том, как продвигать свои коллекции в соцсетях, и что такое экогардероб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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