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"Мой район.Навигатор": в Москве приведут более 130 территорий отдыха у воды

"Мой район.Навигатор": в Москве приведут более 130 территорий отдыха у воды

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В Москве обновят места отдыха у воды. В порядок приведут более 130 территорий. При этом купаться можно будет на 13 площадках.

Например, облагородят Кольский пруд в парке "Яуза". Водоем еще в 2022 году очистили от ила, укрепили берег и высадили различные растения, которые защищают пруд от размножения водорослей, а также служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц.

Преобразится в этом году и территория у Марьинских прудов-регуляторов. Специалисты очистят от ила каскад из 16 водоемов. А водопропускные сооружения отремонтируют с применением высокопрочного бетона. Саму же территорию прудов поделят на три зоны.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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