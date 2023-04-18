Около 700 дизайнеров из 96 городов РФ примут участие в ярмарках Московской недели моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желание принять участие в маркетах Московской недели моды проявили почти 700 дизайнеров из 96 регионов России. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Из них более половины составляют московские марки. Учитывая высокий интерес со стороны профессионального сообщества, решено увеличить количество дизайнеров и торговых площадок, участвующих в проекте", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Большая часть заявок поступила от дизайнеров из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Увидеть их товары на ярмарках москвичи смогут в период с 28 по 30 апреля.

Помимо этого, продукция дизайнеров будет представлена в онлайн-каталоге на платформе "Сделано в Москве". Там пользователи смогут ознакомиться почти с 1,8 тысячи товарами московских брендов.

Накануне в Москве стартовал Российский форум дизайна и моды. За два дня там выступят более 60 экспертов и практиков индустрий. Совместно с профессионалами они спрогнозируют, как будут меняться рынок и условия работы на всех этапах, проанализируют кейсы и научатся выстраивать партнерские отношения.



Дизайнеры из 96 городов РФ примут участие в Московской неделе моды

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