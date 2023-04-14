Российский форум дизайна и моды впервые пройдет в Москве 18–19 апреля

Фото: Москва 24

18–19 апреля на площадке отеля The Carlton в Москве впервые состоится Российский форум дизайна и моды. За два дня там выступят более 60 экспертов и практиков индустрий. Совместно с профессионалами они спрогнозируют, как будут меняться рынок и условия работы на всех этапах, проанализируют кейсы и научатся выстраивать партнерские отношения.

Главные задачи форума – дать представление, как будет трансформироваться рынок, объединить профессионалов и выработать совместные бизнес-стратегии.

"Городу важно слышать индустрии, оказывать им необходимую поддержку и оперативно отвечать на запросы. Реагируя на запрос представителей отрасли, мы уже реализуем программы по подготовке профильных кадров, развитию производств, поиску новых логистических цепочек. Российский форум дизайна и моды станет дискуссионной площадкой, на которой мы обсудим, как сделать наши меры поддержки полезными и доступными для предпринимателей из этой сферы", – подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На протяжении двух дней деловая программа сконцентрирует основные проблемы профессионального сообщества: цифровизация модной индустрии, новые форматы коопераций, ESG-тренды, авторское право в дизайне, использование искусственного интеллекта, проблемы образования, экспортные стратегии для российского дизайна и моды, дизайн мебели и автомобилей.

Также свои сессии проведут партнеры форума – правительство Москвы, Союз Дизайнеров России, РГУ им. А. Н. Косыгина.

Более подробно ознакомиться с архитектурой деловой программы Форума, стать партнером и задать вопросы об участии можно уже сейчас на сайте мероприятия. Заявки на участие принимаются до 15 апреля.

Организаторами выступили Фонд Росконгресс при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Союза Дизайнеров России, РГУ им. А. Н. Косыгина, Агентства креативных индустрий, Агентства стратегических инициатив. Соорганизатор – правительство Москвы.

Ранее стало известно, что Вторая Московская неделя интерьера и дизайна состоится на ВДНХ с 6 по 9 мая. На основных мероприятиях посетители смогут побывать в павильонах № 57 "Россия — моя история" и № 55 "Электрификация". На Московской неделе будет представлена продукция более 420 компаний из 20 стран.

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