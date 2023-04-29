Свиная шея перед майскими праздниками подорожала на рекордные 13% перед праздниками – СМИ

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Цены на свиные шеи выросли на российском внутреннем рынке перед майскими праздниками. Один из основных отрубов для шашлыка увеличился в цене на 13%. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства AD Libitum.

"Это рекордный уровень цен для данного вида отруба за последние пять лет, с момента начала наблюдения. Ранее цена на шею не превышала 412 рублей за килограмм. По сравнению с 2022 годов стоимость отруба выросла на 18%", – подчеркивается в сообщении.

Причиной такой динамики является повышенный спрос на свинину.

До этого сообщалось, что региональным властям предоставили возможность для сдерживания цен на товары первой необходимости через заключение договоров с торговыми сетями. Так, на сегодняшний день ограничение наценки введено на такие товары, как говядина, свинина и баранина, куры, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей поддержали инициативу увеличить блоки с информацией о сроках изготовления и годности на упаковках с продовольствием. Глава организации Павел Шапкин заявил, что нынешние указания на упаковке – это прошлый век.

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