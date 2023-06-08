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Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро в первом квартале 2023 года. Об этом сообщила представитель ЕК Верле Нютс.

"Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года", – цитирует ее RT.

При этом, как отметила Нютс, изучение данных показало, что рецессия оказалась неглубокой. Экономическая устойчивость зоны евро демонстрируется, в том числе позитивной ситуацией на рынке труда, заявила представитель ЕК.

Ранее в прогнозе ЕК на весну 2023 года говорилось, что Евросоюз сумел избежать рецессии за счет сдерживания негативного влияния на экономику конфликта на Украине, диверсификации поставок и значительного снижения потребления газа. Помимо этого, ЕК повысила прогнозы экономики Евросоюза на ближайшие годы, и ожидается, что в 2024 году рост составит потенциально возможные 1,7%.



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