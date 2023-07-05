В АТОР заявили о подорожании заграничных туров из-за резкого ослабления рубля

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Цены за туры за рубеж за неделю увеличились на 6–7% из-за падения курса рубля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По словам вице-президента организации Артура Мурадяна, скачки курсов валют сказались на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям, однако больше остальных стран это затронуло Турцию и Египет.

Он пояснил, что за неделю отдыха в Египте за двоих сейчас придется отдать в среднем в 150 тысяч рублей, в Турции – 170–200 тысяч.

"Это дорого, в особенности для туристов из регионов", – сказал Мурадян.

Как он считает, такие цены большинству российских путешественников знакомы скорее по экзотическим Шри-Ланке и Доминикане, а от "народных" Турции и Египта ждут более дешевых цен.

Вице-президент АТОР заметил, что за минувшую неделю курс доллара и евро по отношению к рублю вырос, приблизившись к 90 и 98 рублей соответственно. За неделю рубль подешевел на 6%, за год – на 60%.

"Безусловно, это сказалось на стоимости турпродуктов, она скорректировалась в соответствии с курсом валют. И могла вырасти еще больше, если бы туроператоры не снизили номинальную стоимость туров в долларах и евро. Сейчас их усилия, к сожалению, нивелировались", – добавил Мурадян.

Рост стоимости туров за год он оценил в 40–50%.

В конце июня туроператоры рассказали, что наиболее дешевыми направлениями для поездок за границу являются страны Юго-Восточной Азии и Арабские Эмираты. Самый бюджетный вариант обойдется не менее чем в 60 тысяч рублей за семь дней.

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