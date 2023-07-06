Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в России

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Российский Центробанк допускает вероятность повышения ключевой ставки, однако в этом вопросе следует анализировать масштабы и частоту. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в кулуарах Финансового конгресса.

По ее словам, проинфляционные риски на данный момент превалируют, кроме того, они лишь усиливаются.

"Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать. Поэтому сейчас это предопределять преждевременно", – цитирует главу регулятора ТАСС.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, как повышение ключевой ставки повлияет на жизнь граждан РФ. Он отметил, что если это произойдет, то предприятиям государства станет сложнее работать, а цены во многих магазинах сильно повысятся.

До этого зампредседателя Банка РФ Алексей Заботкин допустил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров регулятора. Сейчас она составляет 7,5%.

В Центробанке допустили повышение ключевой ставки