В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля

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В Кремле считают, что для финансовой стабильности в России нет угрозы из-за курса рубля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наоборот, ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать. Что касается курса валюты – такое бывает", – сказал он.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не планировал совещаний, на которых поднималась бы тема относительно текущего курса рубля. Как объяснила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли.

При этом, по мнению аналитика Артура Мейнхарда, к концу этого года доллар может вырасти до 100–120 рублей. "Валютное голодание" наблюдается из-за падения выручки от нефти и газа после введения ценового потолка на ресурсы и санкций.

Доллар высился до 98 рублей, евро стоит 102 рубля