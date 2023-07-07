Песков заявил, что Путин не планировал проводить совещания по поводу текущего курса рубля

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Владимир Путин не планировал совещаний, на которых поднималась бы тема относительно текущего курса рубля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется", – ответил Песков.

Он напомнил о недавней беседе Путина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в рамках которой они обсуждали, что экономические показатели страны выглядят лучше и более многообещающе, чем могли прогнозироваться.

Нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой, а сомневаться в макроэкономической стабильности России не стоит, добавил официальный представитель Кремля.

"Там же шла речь о конкретных цифрах, которые свидетельствуют, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно. <...> Все остальное – это дело текущей конъюнктуры", – отметил Песков, продолжая говорить о разговоре Путина и Мишустина.

Остальные детали представитель Кремля не привел, указав, что комментарии по этому поводу являются прерогативой правительства РФ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объясняла, что курс рубля в данный момент ослабляется под влиянием динамики внешней торговли.

По ее словам, положительный текущий счет в первом квартале этого года упал в пять раз в сравнении с пиком прошлого года. Тем не менее глава Банка России назвала плавающий курс благом, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки.

В четверг, 6 июля, евро на Московской бирже торговался выше 101 рубля, что стало рекордом с 29 марта 2022 года. Доллар тем временем торговался на бирже по 92,32 рубля.



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