Аналитик спрогнозировал рост доллара до 120 рублей до конца года

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К концу 2023 года доллар может вырасти до 100–120 рублей. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

"На текущий момент мы не видим значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российский рубль в сторону его укрепления", – сказал он.

Аналитик пояснил, что давление на рубль оказывают сразу несколько факторов. "Валютное голодание", по его словам, наблюдается из-за падения выручки от нефти и газа после введения ценового потолка на ресурсы и санкций.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что экстремального понижения курса рубля не будет. По его словам, преимущество рыночного курса заключается в его схожих функциях с поплавком. Греф заявил, что рубль должен укрепиться.



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