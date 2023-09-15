Водители такси получили возможность оформлять разрешение на работу на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 сентября столичные водители легковых такси могут оформлять разрешение на работу в электронном виде через mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в РФ вступил в силу закон "О регулировании перевозок легковыми такси", который обязывает водителей размещать в салоне автомобиля номер записи из единого реестра перевозчиков, подтверждающий право на пассажирские перевозки.

"Проверять водителей по реестрам службы заказа обязаны будут ежедневно. Это исключает ситуации, когда за рулем оказывается водитель, которого лишили прав или чье удостоверение просрочено", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Оформить разрешение на портале mos.ru можно через раздел "Транспорт и аттракционы". Во вкладке "Такси" необходимо заполнить форму "Услуга по работе с региональными реестрами легковых такси". Заявления рассматривают в течение шести дней.

В том же разделе доступны и другие возможности, например, внесение изменений в региональный реестр или исключение из него сведений, получение выписки из реестра.

В минувшем августе средняя стоимость поездки на такси в РФ достигла 32,53 рубля в расчете на один километр пути, это максимальный показатель за последние 10 лет. При этом, по некоторым данным, только с начала текущего года услуги такси подорожали на 25% в регионах России и на 40% – в Москве.



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