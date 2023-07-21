В Госдуме назвали закон о краткосрочных полисах ОСАГО позитивным сигналом для сферы такси

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Принятый Госдумой закон о краткосрочных полисах ОСАГО позитивно отразится на сфере такси, считает член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. Об этом сообщает телеканал "360".

Депутат обратил внимание, что работа в такси обеспечивает возможность частичной занятости. Он объяснил, что для многих работников данной отрасли это дополнительный заработок. Новый закон о краткосрочных полисах важен будет именно для такой категории граждан, подчеркнул Толмачев.

"Мы предлагаем дневные полисы ОСАГО, которые поддержат формат частичной и временной занятости, чтобы водители покупали полисы на периоды, когда действительно выходят на линию, и не отказывались от входа в профессию, где пока есть только дорогие специализированные полисы на год", – добавил он.

Что касается водителей, которые работают в такси постоянно, для них могут подойти полисы, оформляемые на месяц, отметил Толмачев. Так, россияне смогут вносить некоторую сумму ежемесячно, им не нужно будет откладывать на большую ежегодную выплату, пояснил он.

В свою очередь, страховые компании могут теперь предлагать новые продукты. Парламентарий заявил, что данная ниша еще свободна, однако спрос уже огромный, что будет выгодно страховщикам.

Ранее в Центробанке поддержали законопроект о запуске краткосрочных договоров ОСАГО от одного дня до трех месяцев. В Банке России добавили, что для снижения рисков мошенничества, когда, к примеру, ОСАГО покупается сразу после ДТП, необходимо ввести отсрочку начала действия полиса.

Для повышения доступности таких договоров следует предусмотреть их свободную тарификацию, чтобы страховщики могли сами устанавливать понижающий коэффициент по сроку действия защиты, считают в ЦБ.



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